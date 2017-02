Take Twee Producties laat opnieuw met zich lachen in ‘Au Bouillon Belge’

‘Mafkegels’, de humoristische theatervoorstelling van Take Twee Producties, wordt begin maart gevolgd door ‘Au Bouillon Belge’, een blijspel over twee geadopteerde broers en een zus, die na de dood van hun vader samenkomen in het café Au Bouillon Belge.

‘Au Bouillon Belge’ is een politieke allegorie over het uit elkaar vallen van België. Drie personages symboliseren de gewesten. In het café komen ze na de begrafenis van hun vader samen om de erfenis te regelen. Plots vallen er lijken uit de kast, en die zorgen voor dwaze situaties.

Hoewel het stuk zich aandient als een spitante erfeniskomedie, is het in wezen een bijtende kritiek op de Belgische gewestvorming.

Spelen mee: Gregory Van Damme, Ron Boeuvelet en Laura De Leeuw.

Praktisch

Tickets kosten 15 euro. www.fakkelteater.be