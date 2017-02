Eerste Ben & Jerry-productie in het Nieuw Merksems Kamertheater

Eind januari ging in het Nieuw Merksems Kamertheater ‘Mafkegels’ in première, een humoristisch theaterstuk van Take Twee Producties. De voorstelling met Ben Bervoets, Jerry Verhaert, Danny Nagels, Laura De Leeuw, Dorothy Wuyts en Pietro Ramman, loopt nog tot 18 februari in het NMKT.

De eerste theatershow van het duo Ben & Jerry doet terugdenken aan de sfeer van en in het Antwerpse variététheater Oud België, en is een opeenvolging van dolkomische sketches. Vooral de openingsact, waarbij Bervoets en Verhaert opdagen als brandweerlui die de brandveiligheid van de zaal moeten beoordelen, oogstte tijdens de première veel bijval. Ook de sketch rond Maria (Danny) en Angelle (Ben), die samen naar de markt gaan, werkt danig op de lachspieren.

Tussen de sketches door trakteert Dorothy Wuyts, gekend van haar bijdrage aan de musicals ‘Hans en Grietje’, ‘De Gelaarsde Kat’ en ‘Roodkapje’, het publiek op een muzikale ode aan Ann Christy. Staan op de setlist: o.a. ‘Gelukkig Zijn’, ‘Ik Leef Voor Jou’, ‘Bla Bla Bla’ en ‘Dag Vreemde man’. Wuyts wordt begeleid door Pietro Ramman.

Praktisch

Nog tot 18 februari in het NMKT in Merksem. Van 26 mei tot 4 juni te zien in het Fakkeltheater, Antwerpen. Tickets kosten 18 euro. www.taketwee.weebly.com