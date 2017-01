‘Horses’ eerste resultaat van samenwerking tussen HetPaleis en kabinet k

‘Horses’, een energieke dansvoorstelling (8+) met drie volwassen dansers en vijf jonge kinderen tussen acht en elf jaar, portretteert personen die verbonden zijn in een unieke één-op-één-relatie, zoals ruiter en paard. Wie stuurt wie? Wie vertrouwt wie? Te zien in HetPaleis, vanaf 15 februari.

Wat de kijker op de scène te zien krijgt, vertrekt vanuit de jonge en oudere dansers zelf en vanuit hun onderlinge relatie(s). Op die manier krijgt het publiek inzicht in de kracht en de integriteit van menselijke verhoudingen, en in hun universele energie.

‘Horses’ gaat over groot willen zijn en over kind willen blijven, over macht en kwetsbaarheid, over dragen en gedragen worden.

Spelen mee: o.a. Jacob Ingram-Dodd , Evelyne Rossie en Kwint Manshoven.

Praktisch

Tickets kosten 6 euro. www.hetpaleis.be