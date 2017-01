Echt Antwaarps Teater mikt op lachspieren met ‘Twee broers en nen halve’

Sven De Ridder, Brik Van Dyck, Eddy Romy en Joyce Beullens maken nog tot 19 februari het mooie weer in de EAT-theaterkomedie ‘Twee broers en nen halve’.

Door omstandigheden is Felix alleen. Alleen is veel gezegd, want Felix heeft Huub en Bart, zijn twee jongere broers. Beiden hebben weinig contact met elkaar en nog minder met Felix. Ze leiden een druk bestaan.

Wie van hen gaat er voor Felix zorgen? Felix is er de man niet naar om alleen verder te leven, want Felix is niet zomaar een broer.

Praktisch

Tickets kosten 25 euro. www.echtantwaarpsteater.be