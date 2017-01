Derde cabaretvoorstelling voor Koning Triton in Het Klokhuis

In februari gaat het komische duo Koning Triton in première met ‘In de wolken’, de derde cabaretvoorstelling. Na voorganger 'Op het droge' werden Randall Van Duytekom en Ken Van Leekwyck in de pers afgeschilderd als 'de nieuwe Gaston & Leo', al maakt het duo met zijn komische sketches wel werk van een eigen stijl.

“Dit is ons derde sketchprogramma en we hebben eindelijk onze eigen stijl gevonden. Voorheen worstelden we nog met het evenwicht tussen muziek, sketches, interactie met publiek en een rode draad, maar nu hebben we het gevoel dat dat allemaal in evenwicht is”, zegt Randall Van Duytekom.

Ken Van Leekwyck is regisseur bij De Medialaan en Randall theatermaker bij De Proefkonijnen. “Als je een hele dag creatief moet zijn en ook op de vrije momenten de inspiratie moet laten vloeien, dan is dat niet altijd even makkelijk. Daar gaat de voorstelling ook over: hoe wij van Generatie Y de constante druk voelen om bezig te zijn en nooit vrede nemen met wat we hebben.”

In de aanloop naar hun vroegere voorstellingen deed het duo alles zelf: tekstschrijven, het decor bouwen en promotie voeren. Dit keer laten ze zich professioneel omringen. Voor tekst - en speladvies kunnen ze rekenen op ruggensteun van stand-upcomedian Steven Goegebeur.

Praktisch

Tickets kosten 12 euro. www.deproefkonijnen.be