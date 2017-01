Kobe Van Herwegen vervoegt internationale illusionisten in Stadsschouwburg

De zeven beste illusionisten ter wereld, samen in één show: even nog en het speelt zich af in de Antwerpse Stadsschouwburg. Het internationale gezelschap krijgt ruggensteun van Kobe Van Herwegen.

“Geen wonder dat The Illusionists wereldwijd alle records breekt en dat al miljoenen mensen dit spektakel bijwoonden”, merkt een insider op. “In meer dan 200 steden in 25 landen vielen de monden van het publiek open van verbazing, door de onwaarschijnlijke stunts en illusies in deze show.”

The Illusionists kunnen rekenen op een ervaren gastheer tijdens hun vuurdoop in Vlaanderen: Kobe Van Herwegen, zelf ook een begenadigd goochelaar. “Het is echt een droom die in vervulling gaat voor mij om samen met die mannen op het podium te mogen staan en alles van zo dichtbij te kunnen meemaken”, aldus Van Herwegen. “Ik heb tijdens de Antwerpse cultuurmarkt het genoegen gehad één van de illusionisten, Luis de Matos, persoonlijk te mogen ontmoeten en aan het werk te kunnen zien. Al de mensen op de Handschoenmarkt, ik inclusief, stonden met open mond naar zijn act te kijken.”

Bij de shows in België wordt er - naast Kobe - met West-Vlaming Aaron Crow nog een achtste wereldtopper toegevoegd. Deze Belgische illusionist is een ware wereldster die bij collega’s en publiek bewonderd en gerespecteerd wordt voor zijn originaliteit en levensgevaarlijke acts.

Praktisch

Tickets vanaf 47,90 euro. www.stadsschouwburgantwerpen.be