Apassionata galoppeert opnieuw door Lotto Arena

Apassionata: straks opnieuw te zien in de Antwerpse Lotto Arena. Foto: Apassionata

Ook dit jaar galoppeert Apassionata - voor de intussen al twaalfde keer - door de Antwerpse Lotto Arena. Het gezelschap maakt in ‘Cinema of Dreams’ een tijdreis in het theater van de dromen.

In een Amerikaans stadje opent de eerste langverwachte bioscoop. Alle inwoners kijken vol spanning uit naar de eerste films. Net als Eve en Tom, die de twee laatste kaartjes voor de eerste voorstelling te pakken krijgen. Ze worden meteen gegrepen door de magie van de film. Vanaf dat moment wordt hun leven beïnvloed door het theater der dromen en start een ongelofelijke reis.

De kunst van de klassieke dressuur creëert opnieuw magische momenten. “Lichtvoetige schimmels zweven door de arena en verbluffen met professionele oefeningen van de Hoge School”, verklapt een insider. “Bij getemperd licht voeren vrijlopende paarden je door het theater der dromen en zorgen ervoor dat je alles rondom je heen vergeet.”

Praktisch

Tickets vanaf 42 euro. www.lottoarena.be