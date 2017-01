Kinepolis haalt David Bowie naar het witte doek

David Bowie’s meest excentrieke alter ego, Ziggy Stardust, haalt op 7 maart terug het grote scherm bij Kinepolis. De legendarische concertfilm ‘Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’ bestaat uit een exclusieve documentaire en het historische concert dat Bowie speelde op 3 juli 1973 in de Londense concertzaal Hammersmith Odeon.

Aan het einde van het optreden kondigt David Bowie onverwacht de stopzetting van ‘Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’ aan. Tot grote verbazing van zijn publiek en zijn bandleden. “In het begin van 1972 liet David Bowie de wereld kennismaken met zijn alter ego Ziggy Stardust. Ziggy was een theatraal, raadselachtig en biseksueel alien,” vertelt Anaïs Tamboryn van Kinepolis België.

“Bowie schreef met Ziggy geschiedenis omwille van zijn vooruitstrevende kijk op de wereld en zijn abrupte vaarwelspeech in de Londense concertzaal Hammersmith Odeon. De media interpreteerde de aankondiging als het einde van David Bowie’s muziekcarrière, terwijl Bowie eigenlijk alleen maar afscheid wou nemen van zijn alter ego Ziggy.”

De digitaal geremasterde versie van de concertfilm bevat de liveoptredens van de Bowie-klassiekers 'Changes' 'Space Oddity', 'Time' en 'Suffragette City'. Naast het memorabele concert brengt de concertfilm ook dertig minuten exclusieve interviews in beeld met Phil Alexander en het nog enige levende Ziggy Stardust-groepslid, drummer Mick ‘Woody’ Woodmansey

Praktisch

Tickets kosten 13,75 euro. www.kinepolis.be