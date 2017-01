‘Zwanemans’ clasht met opera ‘Lohengrin’ in HetPaleis.

Nog tot 8 januari kan je in Het Paleis gaan kijken naar ‘Zwanemans’, een theaterproductie gebaseerd op ‘Lohengrin’. ‘Zwanemans’ vertelt een heel oud en ingewikkeld verhaal over een ridder zonder naam, die op de Schelde komt aanvaren op een bootje dat getrokken wordt door een zwaan.

Na een ridderlijk duel wint Zwanemans een vrouw: Elsa. Elsa werd door graaf Telramund en zijn vrouw Ortrud aangeklaagd wegens moord op haar broer. Zolang Elsa niet naar de naam van haar mysterieuze ridder-redder vraagt, kunnen ze samen blijven. Maar Ortrud en Telramund zinnen op wraak.



In 1850 ging de opera ‘Lohengrin’ van componist Wagner in Weimar in première. In 2016 ging de bewerking ervan, Zwanemans, in Het Paleis in première. Acteur/muzikant Koen De Graeve bewerkt deze opera voor jongeren van nu met de bedoeling om ‘Lohengrin’ te laten clashen met hedendaagse muziek in een wulpse theatersetting.



Op het podium staan 5 topacteurs: Guy Joosten, Koen De Graeve, Ariane van Vliet, Stefaan Degand, Gert Jochems en Charlotte Vandermeersch.

Praktisch

Tickets kosten 7 euro. www.hetpaleis.be