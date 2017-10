Chris D. Smith werkt aan nieuw album

Kapellen - De Kapelse zanger en muzikant Chris D. Smith werkt momenteel volop aan een nieuw album. 'Nuit Blanche' wordt gereleased in april 2018. Een voorproefje kan u nu reeds beluiteren via soundcloud.com.

"Sitting in Rubens his garden dictated by the sun, swim the tides beofre the moon sleepts to hide en oh, ja, April Rain,...". Voor Chris D. Smith zijn teksten belangrijk en muziek kunnen die naar een hoger niveau tillen. Hij omschrijft zijn muziek zelf als alternatieven rock.

Chris D. Smith zorgde zelf voor de vocals, guitars, bass en drums. Gilles Dandelooy speelt piano, Renke Van Impe cello en Andries Mandolin Man Boon de viool.