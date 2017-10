Van Gils en Kunst in 't Kratje

Wuustwezel - Julia, Jan, Leen en Peter Van Gils stellen tentoon: zijdeschilderen, olieverfschilderijen, kantklossen en fotografie.

De broers en zussen Van Gils uit Wuustwezel zijn met elf. Vier ervan beoefenen een kunstige hobby. Af en toe presenteren ze hun werk met hun club of vrienden. Maar deze keer doen ze het met vier samen: Van Gils & Kunst. Julia, de oudste van de elf, kwam 20 jaar geleden terecht op een cursus bij Beatrijs Tavernier, een echte zijdekunstenares en ging daarna zelf aan de slag met zijdeschilderen.De eigenzinnigheid van zijde en de intensiteit van de kleuren die je kan aanbrengen, spoort aan tot ‘schilderen’, binnen lijnen, maar zonder grenzen. Steeds meer experimenteren en verfijnen. Van zijde tot een schilderij, een leuke sjaal, met een schakering van kleuren of een kaartje van de restjes. Het is steeds een ontdekkingstocht: het begin is bekend, maar verloop en eindresultaat zijn meestal verrassend.

Jan, de oudste van de broers, schildert sinds 1990 met olieverf op doek. Hij is een autodidact en geniet vooral van de rustgevende hobby. Jan vertrekt graag vanuit eigen foto’s en dan vooral stadszichten en zeezichten. Ook de fiets is een terugkerend thema. Schilderen doet hij wekelijks in Kunstkring ’t Steen in Weerde (Zemst).

Leen is de middelste van de elf. Van juffrouw Maria Keustermans, de eerste lesgeefster handvaardigheidstechnieken in ’t Kratje, kreeg ze lang geleden tien klosjes om de basis te oefenen. In mei 2013 begon ze met kantklossen in het dienstencentrum van Wuustwezel bij Lena Lagast: een jaar stropkant, Russische kant en bloemwerk. En dan een jaar om de eigen creativiteit aan bod te laten komen: juwelen, kerstversiering, een Vietnamese vrouw... Op de tentoonstelling kan je kennismaken met modern kantkloswerk en ook met traditionele werken.

Peter is de jongste van elf en is amateurfotograaf. Zijn eerste digitaal fototoestel heeft in 2001 een boost gegeven aan de hobby. Al snel werd Wezelopfoto opgestart en nu brengen zes fotografen alle activiteiten van Wuustwezel in beeld. Peter is aangesloten bij fotoclub Obscura in Zoersel waar hij ook cursussen fotografie en fotobewerking geeft. Lievelingsonderwerpen zijn natuur, muziekconcerten en mensen. Maar hij durft ook experimenteren met photo-art.

Van Gils & Kunst gaat door in ’t Kratje, Gasthuisstraat 7 te Gooreind, Wuustwezel. Iedereen is welkom op zaterdag 21, zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2017. Zaterdag van 13 tot 17u., zondag van 11 tot 17u. Gratis inkom.