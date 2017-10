SP.A en Groen opnieuw in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen

Groen-voorzitter Walter Van Assche en SP.A-voorzitter Tom Namurois beklinken de samenwerking Foto: IF

Kapellen - SP.A en Groen trekken in 2018 opnieuw in kartel naar de kiezer. Wie de lijst zal trekken, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat Groen dit keer de eerste plaats krijgt. SP.A mag de plaatsen 2 en 3 vullen en mag de lijstduwer leveren. De overige plaatsen worden evenredig verdeeld.

"Wie de lijst vult, is op dit ogenblik nog ondergeschikt aan ons programma. Daar hebben we eerst gefocust", legt SP.A-fractieleider Harold van der Kraan uit.

Of er na de verkiezingen eventueel banden worden gesmeed met PVDA Kapellen mocht uiterst links een of meerdere zetels binnenhalen? "Daar zeggen we categoriek neen op", aldus nog van der Kraan.

"We hebben vij jaar goed samengewerkt en willen dat ook in de toekomst blijven doen. De Kapelse meerderheid doet het niet slecht, maar we geloven dat het anders en beter kan: menselijker, eerlijker en gezonder. Daar wil het kartel voor zorgen", zo klinkt het bij het kartel.