Sterlicht hangt de (vuile?) was buiten

Wuustwezel - Sterlicht maakt met een kleurige reclame haar volgende opvoering bekend. Aan de bib in de Dorpsstraat hing Sterlicht de was buiten.

"Wanda, voormalig prostituee, komt in het wassalon van haar tante. Maar wordt daar enkel de was witgewassen? Corruptie, machtsmisbruik, drugshandel en de Italiaanse maffia passeren allemaal in het wat aftandse wassalon. Maar zullen deze krachten zegevieren of zal Wanda er samen met tante en haar vriendin in slagen om dit alles achter haar te laten?" Dat is de inhoud van het toneelstuk 'Wuustwezels wassalon'.

Een stuk met ernstige actuele problematieken, en toch met een portie romantiek en humor dat zowel van de acteurs (m/v) als van de decorbouwers en techniekers heel wat inzet en kennis vereist. Reserveren voor opvoeringen op 3 en 4 nov. om 20.00 uur of 5 nov. om 14.00 uur kan vanaf 16 oktober via 0493/70 22 43 of tickets@sterlicht.tk .

