Warme hulde voor Lars de Jong

Wuustwezel - Lars de Jong (23) werd als G-sporter wereldkampioen op wielrennen op de weg in Drenthe. Hij kreeg in Kadans een warme hulde.

Burgemeester Wouters loofde Lars om zijn doorzettingsvermogen. Oud-leerkracht Tim Roomer wenste namens het team van Berkenbeek Lars veel geluk. “Ik train vijf keer per week”, vertelde Lars. “En ik let ook op mijn voeding.” Edwig Van Hooydonck overhandigde namens wielerclub Hoop op Zege een waardebon. Opa Jan is terecht fier op zijn kleinzoon. “Wielerclub Zundert leerde hem de knepen van het vak. Zijn eerste grote liefde was cyclocross. Hij werd een vurige fan van Sven Nys en we trokken dikwijls naar een veldrit. In de weide achter ons huis bouwde hij een veldritparcours en urenlang reed hij daar rond met zijn fietsje.” Lars hoopt ook volgend jaar de wereldtitel te veroveren. “Want dan wordt de wedstrijd georganiseerd in de buurt van Parijs en dat zou toch buitengewoon zijn als ik daar de regenboogtrui zou kunnen veroveren."