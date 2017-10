Behendigheidsparcours met politie zone Grens

Wuustwezel - De kinderen van de basisschool mochten oefenen op het behendigheidsparcours op het Kerkplein.

De lokale politie zone Grens is bekommerd om de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Op het Kerkplein Gooreind bouwden zij een behendigheidsparcours. Eerst werden de fietsen gecontroleerd want een veilige fiets is nodig om veilig te kunnen rijden in het verkeer. Aan ieder obstakel kregen de kinderen tips om veilig te fietsen. Die werden gerelateerd aan levensechte verkeerssituaties. De kinderen genoten zichtbaar van het hele traject. (de kinderen op de foto zijn van Mater Dei).