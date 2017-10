Kinderen spelen koffiespel met Wereldwinkel

Wuustwezel - Met een koffiespel trok Oxfam Wereldwinkel Wuustwezel rond bij de basisscholen. Bedoeling was om kinderen kennis te laten maken met eerlijke wereldhandel.

Producten van eerlijke handel zijn de specialiteit van de Wereldwinkel. Nergens anders vind je er zoveel bij elkaar. Met het brede assortiment van het huismerk Oxfam Fair Trade en andere fairtrademerken tonen ze dat eerlijke handel mogelijk is.

Leen Van Gils legde uit het waarom van het spel uit. “Koffiebessen worden geplukt in de koffieriem rond de evenaar. Na een eerste verwerking levert dat groene, ongebrande bonen op. Deze komen tariefvrij de Europese markt binnen. Gebrande of verwerkte koffiebonen of –producten komen enkel binnen als er een invoertarief betaald wordt. Het principe is eenvoudig: Groene bonen zien onze koffiebranders en – verwerkers graag goedkoop binnenkomen, dus die ontvangen we tariefvrij. Om de concurrentie van Zuiderse gebrande bonen tegen te gaan, trekken we voor deze bonen een tariefmuur op. Dit fenomeen heet tariefescalatie en remt de ontwikkeling van een verwerkende industrie in het Zuiden sterk af.” Met een spel waarbij de kinderen koffiebonen mochten gooien werd alles duidelijk. (de foto’s zijn genomen in basisschool Triangel)