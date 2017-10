Nic Baltazar over klimaatverandering

Wuustwezel - Velt Wuustwezel - Kalmthout - Essen nodigt Nic Baltazar uit in Kadans, dit in samenwerking met Minaraad en gemeentebestuur Wuustwezel.

"De klimaatcrisis. Zonder twijfel de grootste ramp die de mensheid ooit heeft bedreigd. Toch blijken we er niet van wakker te liggen.

Zou het kunnen dat de situatie nog zorgelijker is dan ons wordt verteld", vragen de organisatoren zich af. "Hoe komt het dat we niet geloven dat alle oplossingen die voorliggen een stuk hoopvoller en realistischer zijn dan ons wordt verteld? Zou het kunnen dat alle crisissen die ons op dit moment bedreigen een gemeenschappelijke oorzaak hebben? En dus ook een gemeenschappelijke oplossing?

Een boodschap van doortastend alarm maar ook een boodschap van hoop."

In deze interactieve lezing legt ?lmregisseur, televisiemaker en klimaatactivist Nic Balthazar uit waarom hij zich zoveel zorgen maakt.

En hij zou geen ?lm- en televisiemaker zijn mocht hij dat niet doen met een serie kwalitatieve ?lmpjes en beeldmateriaal.

Iedereen is welkom op 24 oktober om 20 uur in GC Kadans, Achter d’Hoven 15, 2990 Wuustwezel. Toegang:5 euro Reserveren: bibliotheek@wuustwezel.be of 03 690 46 40