Notenkrakers brengen Monsterhit

Wuustwezel - De Notenkrakers pakken weer uit met een nieuwe produktie. Zij brengen Monsterhit.

De Notenkrakers presenteren 'Monsterhit', de musical. Het is een spannend verhaal over hoe mensen met elkaar kunnen omgaan. Het uiterlijk zegt niet altijd wat voor een karakter iemand heeft. Onder een ongewoon uiterlijk kan een heel aardig persoon schuilgaan en mensen kunnen zich soms als echte monsters gedragen. Monsterhit is een verhaal over twee popgroepen, vol humor, idolen, fantastische liedjes, spanning en sensatie.

Praktisch

21 oktober om 20 uur en 22 oktober om 15 uur in GC Kadans. Tickets 8 euro, te bestellen via wimketeleer@hotmail.com of 03 669 78 55.