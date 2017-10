Smokkelaarswandeling in de grensstreek

Wuustwezel - In samenwerking met de Landelijke Gilde van Wuustwezel organiseert Toerisme Wuustwezel vzw een Smokkelaarswandeling en ontdek ‘Wuustwezel by night’ op zaterdag 21 oktober.

Het vertrek gebeurt in groep om 19.30 uur, om 20.00 uur en om 20.30 uur aan de Heistraat 50A. De prijs voor deze begeleide wandeling bedraagt 2,5 euro voor kinderen tot 12 jaar en 5 euro voor volwassenen, smokkelaarskost inbegrepen. De wandeling is ongeveer 7 km. Voorzie gepast schoeisel en een lichtje voor de bangeriken. Inschrijven: voor donderdag 19 oktober 2017 via toerisme@wuustwezel.be of 03 690 46 43.

‘Stempel jezelf naar een ontbijt’

Verzamel minstens drie stempels tussen oktober 2017 en maart 2018 op activiteiten van Toerisme Wuustwezel vzw en maak kans op een ontbijt voor twee bij Patisserie Meeusen. De trekking van de winnaar heeft plaats op 04 maart 2018. Vergroot je kans op het ontbijt door aan alle activiteiten deel te nemen. De Smokkelaarswandeling van 21 oktober 2017 kan dus de eerste stempel zijn op je stempelkaart!