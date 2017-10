Kunstenaars Kappa werken met asielzoekers

Kapellen - There’s a crack in everything. That’s how the light gets in, zingt Leonard Cohen op The Future. Hoe de kunstenaars van Kappa en de asielzoekers die in Kapellen verblijven hier rond samenwerkten, kan u bekijken in Expo G.

“Voor onze tentoonstellingen werken we de ene keer rond een luchtig thema, de andere keer rond een thema dat wat zwaarder op de hand is, maar dit keer hebben we ook een stukje engagement ingebouwd. Acht Kappa-kunstenaars hebben in het opvangcentrum een workshop gegeven, aquarel, houtskool, schilderen, karikaturen en 3D”, vertelt voorzitter Ivan Janssens.

De leden van Kappa kregen ook een rondleiding in het asielcentrum en dat inspireerde hen bij de creatie van hun beeldend werk en poëzie.

‘Persepolise’

Pronkstuk van de groepstentoonstelling is de trompe-l'oeil Persepolise (stad van de Perzen) dat de Kalmthoutse kunstenaar Gi De Sadelaer maakte samen met Oreynab en Kiavash, twee vluchtelingen uit Iran.

Wat de Iraanse kunstenaars van het project vonden? “Kunst kent geen grenzen of beperkingen, zelfs niet in moeilijke situaties”, stelt Oreynab.

“Ik heb mijn vrijheid gewonnen uit de krak van mijn leven in België”, zegt Kiavash.

Nog tot 22/10, Expo G (Antwerpsesteenweg 2), elke zaterdag en zondag van 11 tot 17u.