Kapelse leerlingen verdienen medailles

Kapellen - In het gemeentepark van Kapellen vond zaterdagnamiddag de jaarlijkse scholencross plaats. Voor het eerst was er ook een trofee voor de kleuters.

Kleuters en leerlingen van de vijf basisscholen in Kapellen tekenden present aan de atletiekpiste in het gemeentepark. Een na een werden de loopreeksen afgewerkt. Na elke reeks was er een prijsuitreiking, met een medaille voor de eerste drie, en daarnaast was er voor elke deelnemer een herinneringsmedaille.

Op de foto en in het filmpje ziet u meisjes van het vijfde leerjaar in actie.