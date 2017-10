Jobbeurs toont vacatures in de grensstreek

Stabroek / Kapellen - De gemeenten Kapellen, Stabroek en Woensdrecht organiseren nu donderdag 5 oktober een jobbeurs. Meer dan 40 werkgevers uit de grensstreek en de haven tonen in sporthal ’t Kooike in Putte-Kapellen hun vacatures.

"De vorige jobbeurs in 2014 organiseerden we samen met Brasschaat en Schoten. Met de haven als belangrijke werkverschaffer voor inwoners van Kapellen en Stabroek, leek het ons opportuun om deze keer samen met Stabroek in zee te gaan. Het idee voor een grensoverschrijdende jobbeurs kwam er tijdens het intergemeentelijk overleg met Woensdrecht in het voorjaar van 2017”, legt Kapels schepen van lokale economie Luc Devriese (N-VA) uit. Om 14 uur is er een infosessie ‘werken als Belg in Nederland’ en om 15 uur een ‘werken als Nederlander in België’. Ook VDAB en zijn Nederlandse tegenhanger zijn aanwezig. Sporthal 't Kooike is bereikbaar via de Ertbrandstraat ter hoogte van huisnummer 58. Toegankelijk van 12 tot 19 uur.