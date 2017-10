N-VA lanceert bevraging bevolking

Wuustwezel - N-VA-afdeling Wuustwezel organiseerde een aperitiefgesprek in het Schoolhuis van Gooreind met als spreker, minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Bij die gelegenheid werd er ook een exclusieve bevraging van de bevolking gelanceerd.

Voor een ruim aanwezig publiek gaf Johan Van Overtveldt een duidelijke uitleg over het zomerakkoord. Ook de tax-shift werd door hem uitgebreid toegelicht. Hij wees uitdrukkelijk op de belangrijkheid ervan en staafde dit met de nodige cijfers. Een aantal ondernemers en particulieren luisterden aandachtig en konden de uiteenzetting zeer op prijs stellen. Nadien konden vragen gesteld worden. Een duidelijke en transparante uitleg van het door de federale regering gevoerde beleid viel in goede aarde.

Bij deze gelegenheid werd ook een exclusieve bevraging van de bevolking boven de doopvont gehouden. De burgers van Wuustwezel kunnen hierin hun mening kwijt over de volgende onderwerpen: mobiliteit en veiligheid, asiel en migratie, toerisme en vrije tijd, wonen en werk en tenslotte kunnen zij hun mening geven over het huidige bestuur. De bevraging kan ingevuld worden via de website https://wuustwezel.n-va.be.