Silke Sonderkamp kocht 15.000ste online cultuurticket

Kapellen - De Kapelse Silke Sonderkamp kreeg afgelopen zaterdag een VIP-behandeling bij de voorstelling van Johan Petit in 't Bruggeske. Silke kocht namelijk het 15.000ste online-ticket.

Schepen van cultuur An Stokmans en de medewerkers van de cultuurdienst zetten Silke en haar vriendinnen in de bloemetjes.

"Ik ben al jaren een vaste klant bij CC Kapellen. Ik kies vooral voor theatervoorstellingen, aperitiefconcerten en familievoorstellingen", vertelt Silke Sonderkamp.

"Het is fantastisch om te zien hoe goed de webwinkel werkt. Voor veel mensen is dat toch veel handiger dan aanschuiven in een rij om te reserveren. We merken het ook aan de ticketverkoop. Die is gestegen sinds we zijn gestart met de onlineverkoop", stelt schepen van cultuur An Stokmans.

"Maar voor de duidelijkheid: wie geen PC heeft, kan nog altijd reserveren aan de balie of telefonisch. Cultuur is er in Kapellen namelijk voor iedereen" voegt Lies Verheyen van de cultuurdienst eraan toe.

Er zijn nog een aantal mooie voorstellingen waarvoor tickets te koop zijn, zoals het concert van Eriksson Delcroix op 2 februari, de theatervoorstelling met Jonas Van Geel & Nico Sturm ‘Gisteren was het geweldig!’ op 27 en 28 maart alsook voor alle familievoorstellingen en de matinee ‘Oude Koeien’ van Paljasproducties.



Neem zeker eens een kijkje op de webwinkel van de gemeentelijke website.