CD&V laakt 'onnodige kosten' Dorpsplein

Kapellen - De Kapelse oppositiepartijen hebben sinds de aanleg van het Dorpsplein in 2006 al heel wat inkt doen vloeien met hun acties tegen de 'kaalheid' en de 'hobbelige stenen' ervan. Het water dat een nieuwe fontein vanaf volgende lente zal spuiten, houdt de inkt vloeibaar.

Meer bepaald stelt CD&V Kapellen zich vragen bij de timing van de werken die momenteel aan de gang zijn op het plein om de fontein aan te leggen. "Waarom werden deze werken niet bij de initiële aanleg uitgevoerd? Het gemeentebestuur dient nu veel onnodige kosten te maken. Bij de aanleg heeft het bestuur niet als een goed huisvader gehandeld. Dat plein heeft de belastingbetaler al meer dan 1,7 miljoen euro gekost en voor die fontein is nu nog eens een budget voorzien van 460.068,12 euro. Dit had kunnen vermeden worden. We kunnen stilaan van een gouden plein spreken", stelt CD&V-fractieleidster Sonja Janssens.

"Wat het Dorpsplein betreft, zijn er twee aspecten. Er was de discussie tussen de stroefheid van gekliefde blauwe hardsteen en de gladheid van gepolijste blauwe hardsteen. We hebben de begaanbaarheid van het Dorpsplein verbeterd door looppaden aan te leggen. Het tweede aspect is de verfraaiing. Het plein is groot en biedt plaats voor tal van activiteiten, waaronder de boekenmarkt, de ijspiste, dansfeesten, markten,... In de tussenperiodes zal de fontein met zijn kleur- en lichtspel voor leven op het plein zorgen. Reken maar dat de kinderen dat in de zomer fijn gaan vinden", stelt schepen van openbare werken Koen Helsen (Open Vld).