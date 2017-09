De Oever nodigt uit

Wuustwezel - Vzw Spectrum zet de eerste zondag in oktober de deuren open. Van 11.00 u tot 17.00 u is iedereen zondag 1 oktober welkom in De Oever in de Gasthuisstraat in Gooreind.

Tijdens de open deur op 1 oktober krijgen de bezoekers de kans om alle lokalen van de dagbesteding te verkennen. Er zijn ook enkele info-standjes waar bezoekers uitleg kunnen krijgen over de werking in de Vlotter (onze afdeling in Essen), het werken met vrijwilligers, de verschillende opvang- en begeleidingsmogelijkheden binnen Spectrum (dagbesteding, verschillende vormen van woonbegeleiding), het mobiel ambulant team, … ).

De hal van het dagcentrum wordt omgetoverd tot een café, waar mensen gezellig kunnen keuvelen en genieten van een drankje, een lekkere pannenkoek, een hamburger of hotdog, zelfgemaakte soep en nog andere versnaperingen. Er wordt ook randanimatie voorzien zoals een blitztombola, kinderschmink, klein winkeltje.