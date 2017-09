Noodsituatie? Brandweer vertelt wat je moet doen

Wuustwezel - Tijdens de opendeurdag van zondag 1 oktober legt de brandweer ook uit wat je kan doen in noodsituaties.

Op zondag 1 oktober zet de Brandweer Zone Rand post Wuustwezel weer de deuren open van de kazerne aan de A. Blommaertstraat. Tijdens de jaarlijkse opendeurdag is iedereen van 11 tot 20 u welkom om de kazerne te bezoeken. Naast het openstellen van de kazerne en het tentoonstellen van materiaal zetten ze dit jaar meerdere onderwerpen in de kijker.

Diverse specialisaties

Naast de basiszorg worden brandweerlieden bijkomend opgeleid om specifieke risico's het hoofd te kunnen bieden: een incident met gevaarlijke stoffen, dringende geneeskundige hulpverlening, reddingen op grote hoogte of diepte, interventies in het water; ventilatieopdrachten, enz. Op deze opendeurdag kan je met deze specialisaties kennis maken.

Samenwerking met andere hulpdiensten

De brandweer is niet de enige hulp en interventiedienst die je kan tegenkomen bij onheil. Vaak werkt de brandweer samen met andere instanties en organisaties. Tijdens deze opendeurdag zal het Rode Kruis hun werking komen voorstellen.

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid (burgemeester, gouverneur, minister) burgers verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (vb ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële en correcte informatie, direct van de bron. Tijdens de opendeurdag leggen we de voordelen van dit systeem uit doen we een warme oproep aan alle burgers om zich te registreren. Inschrijven is volledig gratis.

Randanimatie

Op de opendeurdag is er heel wat te doen voor de kinderen. Zo is er een springkasteel, kinderquiz en een spuitwedstrijd voor de kinderen. Er is gelegenheid tot het consumeren van een drankje of het eten van mosselen, kip aan ‘t spit, pannenkoeken, vla.

Vrijwilliger bij de brandweer

Het brandweerkorps is steeds op steeds zoek naar enthousiaste medewerkers. Brandweerman/-vrouw of ambulancier word je niet zomaar... Voor velen is het een roeping, voor anderen is het een kinderdroom. Heb je interesse? Kom dan naar de opendeurdag en spreek de brandweermannen erop aan.