Begeleide wandeling langs Kastelenpad

Wuustwezel - Toerisme Wuustwezel organiseert op zondag 17 september 2017 een begeleide wandeling.

Wuustwezel is een dorp van kastelen. De kastelen van Wuustwezel en Loenhout stonden trouwens model voor de strip ‘De Sluier van Wuustwezel’. Tijdens deze 13km lange wandeling, passeren de wandelaars langs beide kasteeldomeinen en o.a. het Marum en het Uilenbos. Het vertrek is gepland om 13.30 uur aan de Poort naar het Platteland, Dorpsstraat 36. Deelname is gratis.

Meer info: Toerisme Wuustwezel – 03 690 46 43 – toerisme@wuustwezel.be