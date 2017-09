Musicalworkshop voor 50-plussers

Wuustwezel - De dienst welzijn organiseert een musical workshop.

Heb je altijd al eens op de planken willen staan? Zou je tips willen krijgen van een professionele begeleider over je podiumpresence? Vind je het gewoon leuk om creatief bezig te zijn in een groep leeftijdsgenoten? Neem dan deel aan de musicalworkshop voor vijftig plussers.

Vijf dinsdagnamiddagen in GC Kadans: 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober en 26 oktober en toonmoment op zaterdag 28 oktober (optioneel) Achter d’Hoven 15 (W). Prijs: €60, houders van de vrijetijdspas: €30. Koffie, thee en tussendoortjes inbegrepen. Zo vlug mogelijk inschrijven bij de dienst welzijn via 03 690 46 14 of welzijn@wuustwezel.be.