Doe-mee-lezing met Koen Van Reeth

Wuustwezel - In de Poort van het Platteland wordt 19 oktober een boeiende lezing georganiseerd met Koen Van Reeth.

Koen werkt al jaren als therapeut met de methode EFT. Met deze techniek bevrijd je jezelf of anderen van angsten vb. schrik voor spinnen, angst om te vliegen, fobieën zoals watervrees, zenuwtics, het helpt je bij het stoppen met roken. Koen geeft een doe-mee-lezing waarbij je informatie krijgt, en tegelijkertijd de eenvoudige en heel toegankelijke methode al eens kan oefenen en ervaren.

Bij EFT tik je met je vingertoppen op specifieke punten op je lichaam terwijl je je concentreert op je fysieke, emotionele of psychische pijn. Dit tikken maakt de emotie los. Hierdoor verdwijnt de negatieve lading die verbonden is aan de oorspronkelijke ervaring van de klacht of het probleem. "De energie stroomt opnieuw vrij en je voelt je in evenwicht", klinkt het.

Praktisch

Een lezing van Koen Van Reeth op 19 oktober om 20 uur In de Poort naar het Platteland, Dorpsstraat 36 in Wuustwezel Inkom is gratis

Meer info http://www.eft-online.be/ welzijn@wuustwezel.be of 03 690 46 14.