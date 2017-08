Kunst in het park tijdens Kruiswegkermis

Wuustwezel - 27 en 28 augustus vind je naast de kermis ook weer heel wat Wuustwezelse kunst aan het Gemeentepark van Wuustwezel. De 15de editie van de kunsttentoonstelling is met zijn gevarieerd programma zeker een bezoekje waard.

Op zondag 27 augustus van 13 uur tot 21 uur en maandag 28 augustus van 15 uur tot 21 uur kan je terecht in GC Blommaert voor de jaarlijkse groepstentoonstelling. Verschillende Wuustwezelse kunstenaars tonen één van hun kunstwerken, verschillende kunstvormen komen aan bod. Loop zeker eens binnen en breng je stem uit op jouw favoriete kunstwerk!



Op zondag 27 augustus tussen 13 uur en 17 uur installeren een aantal kunstenaars zich in het Gemeentepark met een penseel, een doek... Snuister wat rond en waan je op Montmartre!



Op zondag 27 augustus om 14 uur wordt er een gratis creaworkshop georganiseerd voor kinderen. Inge Bogaerts geeft de crea workshop op basis van haar prentenboek "Toen mijn vader een reus was". Kinderen kijken hierbij naar hoe hun vader eruit ziet. Zowel langs de buiten- als aan de binnenkant. We leggen de vaders op de dissectietafel en brengen hem in kaart. Creatieve vingertjes zullen zich kunnen uitleven in het Gemeentepark.

Gedurende de hele namiddag kan je ook deelnemen aan een speciale geurzoektocht naar de schat van Vlieg.