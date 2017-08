De winnaars bij de vrouwen in 2016 Foto: Neel Vermeiren

Wuustwezel - Op zondag 20 augustus 2017 organiseert WTC “De Stertrappers” voor de derde keer het Wuustwezels kampioenschap ploegentijdrit voor wielertoeristen. De wedstijd heeft plaats op het parcours van Grote prijs Jef Leonard.

Gezien de aard van de wedstrijd is het noodzakelijk dat dit omwille van de veiligheid doorgaat op een gesloten omloop. Dat wil zeggen dat er tijdens deze wedstrijd geen gemotoriseerd verkeer zal toegelaten worden op het parcours en dit vanaf 11.45 tot 13.55 uur. Met uitzondering van de voertuigen die nodig zijn voor het verloop van deze wedstrijd en de hulpdiensten. Daarnaast gaat wielerwedstrijd Hoop Op Zege ook door op deze dag.

Het parcours ziet er als volgt: Bredabaan (vanaf Slijkstraat tot kruispunt Kalmthoutsesteenweg); Kalmthoutsesteenweg (tot kruispunt Nieuwmoerse steenweg); Nieuwmoerse steenweg (tot kruispunt Hoofdbaan Wartering); Hoofdbaan Watering (tot kruispunt Rietvenweg); Rietvenweg (tot kruispunt Engelsbaantje/ Heistraat); Heistraat ( tot kruispunt Baan -Slijkstraat) en Slijkstraat (tot Bredabaan).

De eerste ploeg vertrekt om 12 u. Aankomst van de laatste ploeg is voorzien rond 13.40 u. De prijsuitreiking is gepland rond 15 u. De Omloop van de Vlaamse Gewesten 'Grote Prijs Jef Leonard', een internationale klassieker voor junioren, start om 14 u op de Bredabaan in Wuustwezel-Centrum. Er worden tien ronden van 12,5 km gereden.