Kapelse Margot Van Glabbeek is nieuwe Oogstprinses

Kapellen - De 19-jarige Margo Van Glabbeek uit Kapellen is zondag in Wildert bij Essen de nieuwe Oogstprinses geworden. De verkiezing van de Oogstprinses is een organisatie van de lokale KLJ-afdeling en werd reeds voor de 49ste keer ingericht ter gelegenheid van de Oogstfeesten.

Vijf kandidaten waagden hun kans. Ze werden beoordeeld door een jury, maar ook het publiek mocht een stem uitbrengen.



Het was spannend en op een bepaald moment was er zelfs een ex aequo, maar uiteindelijk wist de Kapelse het laken naar zich toe te trekken.

Margot Van Glabbeek studeerde het afgelopen schooljaar biomedische wetenschappen in Antwerpen, maar gaat nu een opleiding verpleegkunde volgen. In haar vrije tijd speelt ze graag softbal.

De 16-jarige Alika Rovnyagina (rechts) uit Essen-Statie werd eerste eredame. Tweede eredame (links) werd de 21-jarige Feike Akkermans uit Essen.

Ook voor de twee andere kandidaten, Rani Brems (19) uit Wildert en Shauni Mattheeusen (16) uit Essen-Statie, waren er bloemen en een mooi prijzenpakket.