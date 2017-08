KLJ viert 90ste verjaardag met sportfeest

Wuustwezel - KLJ Wuustwezel bestaat 90 jaar en dat werd gevierd met een kleurrijk, zonovergoten sportfeest.

Achttien KLJ-verenigingen vierden de negentigste verjaardag van de landelijke jeugd van Wuustwezel-Centrum. Het werd een kleurrijk feest met wimpelen, vendelen, piramides bouwen, dansen en atletiek. De KLJ-meisjes van Wuustwezel wonnen de wedstrijd wimpelen. De KLJ propageerde ook het samen bewegen, want er werden verschillende loopwedstrijden georganiseerd met een spannende estafettewedstrijd. In 1927 vonden de Boeren- en Boerinnenbond dat er ook een jeugdvereniging moest komen. De Boerenjeugdbond (BJB) was geboren. In 1965 veranderde de naam in Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ).