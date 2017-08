Wuustwezel - Burgemeester Dieter Wouters mocht in het gemeentehuis het huwelijk voorgaan van raadslid Babette Gommers. Beide zijn van dezelfde partij: CD&V.

Babette Gommers huwde met Dennis De Bilde. Ze leerden elkaar kennen op een bal van de chiro toen Babette werkzaam was in jeugdhuis Bar 64 van Gooreind en Dennis nog jeugdconsulent van de gemeente was. Nu is Dennis leerkracht aan basisschool 't Kantoor in Braken.