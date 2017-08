Kapellenaar zetelt in Internationaal Olympisch Comité

Kapellen - Kapellenaar Ingmar De Vos (54) is een van de negen kandidaten om in september het Internationaal Olympisch Comité te vervoegen. De Vos is momenteel voorzitter van de Internationale Ruitersportfederatie.

Het IOC komt van 13 tot 16 september voor de 131ste keer samen. De bijeenkomst vindt plaats in Lima (Peru).

Ingmar De Vos zal namens de Internationale Ruitersportfederatie (FEI) zetelen.

Hij voldeed volgens het IOC aan de vereiste vaardigheden en heeft de ambitie om de olympische beweging in de toekomst te versterken.