Gemeente zoekt verwarmingscoach

Wuustwezel - Tot 20 september zoekt de Provincie Antwerpen coaches in samenwerking met Balen, Boechout, Duffel, Essen, Kontich, Laakdal, Mol, Oud-Turnhout, Putte, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Stabroek, Vorselaar, Wijnegem, Wuustwezel, Zoersel en stad Geel, Lier en Mortsel.

Tijdens een huisbezoek deze winter helpen de coaches gezinnen met het juist instellen van de verwarming. Zo bespaart dat gezin niet alleen tot 165 euro op de energiefactuur maar ook 0,4 ton CO2 per stookseizoen. Vorig jaar was de actie alvast een bescheiden succes. In 14 gemeenten gingen 19 coaches bij 137 huishoudens thuis verwarmingsadvies geven. Dit jaar zoeken 20 steden en gemeenten verwarmingscoaches. Geïnteresseerden kunnen zich tot 20 september inschrijven via de milieudienst van hun gemeente/stad of via www.vriendvan.be.

Wie komt in aanmerking? Het moeten zeker geen verwarmingsspecialisten te zijn. De coaches krijgen heel wat ondersteuning vanuit de provincie: materiaal, checklists om mee te nemen naar de huisbezoeken, een verzekering en een opleiding door Kamp C (steunpunt voor Duurzaam Bouwen en Renoveren). Ze zijn vooral vriendelijk, energiebewust, actief, sociaal betrokken, en mondig genoeg om de verwarmingstips duidelijk over te brengen. Ze willen graag bijleren tijdens een interessante ervaring. Naast een sympathieke beloning mogen ze vooral veel erkenning en positieve reacties verwachten.