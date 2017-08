IN BEELD. Ekerenaren bezoeken zusterstad Andernach

Het weekend Andernach werd georganiseerd door Fred Dietrich en zijn echtgenote Ann Koekhoven. Fred Dietrich komt uit Andernach en kent de streek als zijn broekzak. Hij stelde samen met Ann een aantrekkelijk programma samen, met een bezoek aan de edelsteenmijn in Idar-Oberstein en een boottocht van Andernach naar Koblenz waar de burcht bezocht werd. Daarvoor dienden de deelnemers eerst de gondelbaan te nemen.

Een van de deelnemers was Mia Hoeykens. Zij is meter van het standbeeld Den Bierpruver. Ze is niet alleen handig in het naaien van diens kostuumpjes, maar ook in het maken van foto's. Ze bezorgde de redactie een mooie selectie.