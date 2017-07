Kinderen kunnen meedoen aan mini-duatlon

Wuustwezel - Ook de kinderen kunnen 21 juli deelnemen aan de duatlon. Voor hen is er een mini-uitgave.

Een mini-duatlon is eigenlijk een jeugd-duatlon. Om kinderen kennis te laten maken met recreatieve sport, hebben de organisatoren besloten dat de kinderen jonger dan 12 jaar een eigen duatlon krijgen. Hier kunnen ze zich op een speelse en toffe manier meten met leeftijdsgenoten. Deze jeugdwedstrijden zullen in de vroege namiddag plaatsvinden in het gemeentepark rond het wijkhuis. Voor deelname hoeft er geen inschrijvingsgeld betaald te worden; een kwestie van de drempel zo laag mogelijk te houden. Inschrijven kan via de website, zo kan men inschatten hoeveel kinderen er meedoen.

De wedstrijden zijn voor jongens en met meisjes in de volgende leeftijdsgroepen: zes-en zevenjarigen, acht-en negenjarigen, tien-en elfjarigen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar mogen de jong-volwassenen meedoen met de "grote mensen duatlon".

De kinderen schrijven altijd individueel in.



De afstanden zijn: 0-5 jaar: 200m lopen of fietsen; 6-7 jaar: 200m lopen - 400m fietsen - 200m lopen; 8-9 jaar: 400m lopen - 800m fietsen - 200m lopen; 10-11 jaar: 800m lopen - 1200m fietsen - 400m lopen. Direct na de wedstrijd worden de eerste drie op het podium gezet en er wordt een foto getrokken die achteraf op de website zal verschijnen: www.denotelaarcorso.be. Als prijs krijgen alle deelnemers een mooi aandenken voor hun deelname. Vlak na de wedstrijd krijgen de kinderen een drankje aangeboden. De deelnemers voor de mini-duatlon worden allemaal ten laatste om 13:00 uur verwacht aan de startlijn. Zodanig kunnen alle wedstrijden tijdig starten