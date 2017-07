Kwijlend monster in bloemencorso

Wuustwezel - Tijdens het corso in Loenhout pakt het buurtschap WA.KA.WE uit met een kwijlend monster.

Op 10 september is het zover, dan vindt in Loenhout de 66ste editie plaats van het grootste Bloemencorso in België. Dit jaar belooft het corso van Loenhout één groot feest te worden. De stoet opent met een zotte creatie van buurtschap Zuidhoek gebaseerd op het spel “ik ga op reis en neem mee…” . Wat we corsozondag te zien krijgen, is een Citroën 2pk met aanhangwagen volgeladen met de zotste dingen. En vrijwel direct na dit vakantiegevoel wanen alle bezoekers zich op één groot trouwfeest met de wagen van buurtschap Noordhoek. 12 tot 17 gigantische armen in de lucht én een zakdoek in de hand. Dat kan maar een ding betekenen: het nummer “Les lacs du Connemara” is ingezet. Als afsluiter van de stoet worden alle zintuigen geprikkeld door het monster van Loenhout. Buurtschap WA.KA.WE pakt uit met het ontwerp “Somnium Bestia”; een gigantisch monster dat beweegt, stinkt, kwijlt, briest en blaast.

Nu de ontwerpen bekend zijn, breekt er een drukke periode aan: wagenbouwers die het idee van hun ontwerper technisch moeten zien te realiseren, teams die de bloemenvelden moeten onderhouden, kinderen die aan hun eigen wagentjes werken.