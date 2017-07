Stripfietstocht met De Sluier van Wuustwezel

Wuustwezel - Woensdag 19 juli en wonesdag 16 augustus organiseert Toerisme Wuustwezel stripfietstochten.

Wuustwezel is ook een dorp van strips. Denk maar aan Tuizentfloot en aan de Rode Ridder. Wil je meer te weten komen over Karel Biddeloo, de kapel van Deureind, …. , fiets dan mee met de gids en de ‘Sluier van Wuustwezel’ in de hand. Dat kan op woensdag 19 juli 2017 om 13.00 u met vertrek aan Poort naar het Platteland, Dorpsstraat 36, 2990 Wuustwezel of op woensdag 16 augustus 2017 om 13.00 u met vertrek aan Wijkhuis, Brechtseweg 29,2990 Loenhout. De deelname is gratis, de organisatoren vragen wel om even in te schrijven via toerisme@wuustwezel.be of via 03 690 46 43. De fietstocht is ongeveer 30 km lang.