Kapellen - Pulptuur heeft zondag weer een massa volk naar het gemeentepark gelokt. Jong en oud genoot van het openingsoptreden van Niels Destadsbader, waarna iedereen het park in trok, op zoek naar het podium dat het best aansloot bij zijn voorkeur. Met zeven podia waarop de optredens zich de hele namiddag en avond afwisselden, was er voor elk wat wils. Voorafgaandelijk aan Pulptuur werd de Cultuurprijs uitgereikt aan voormalig schepen van cultuur Sabine Van Dooren.