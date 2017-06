Kapellen - Flying Pig is vandaag voor het eerst neergestreken in Kapellen. Flying Pig is het initiatief van drie jonge gasten, die op vrijdag op afwisselende locaties vanaf 17 uur het weekend inzetten met een drankje, wat 'soulfood' en een streepje muziek. Aan de Kapellenaren op de foto een initiatief dat in de smaak valt. De volgende editie vindt plaats op 15 september.