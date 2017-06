Cantate Domino in het goud

Wuustwezel - Het parochiaal zangkoor van Loenhout bestaat in september 2017 vijftig jaar. Dat wordt zondag 2 juli om 10 u gevierd met een plechtige dankviering.

Vicaris van de Kempen, Wim Selderslaghs, gaat voor in de viering. Tijdens de mis zegent de voorganger het logo-embleem (de H. Cecilia, patrones van de musici) in eik uitgebeiteld en gezaagd door Jan Bogaerts. Dit krijgt een plaats in de parochiekerk als aandenken aan deze unieke gelegenheid. Na de eucharistieviering trekken de feestvierders en de genodigden naar de kantine van de voetbal voor een academische zitting en receptie. Hier worden enkele leden van Cantate Domino, die er vanaf de stichting bij waren, op een speciale manier gehuldigd. De zitting wordt besloten met een receptie.

In oktober ondernemen de koorleden een jubileumreis naar de roots van het West-Europees christendom, namelijk Reims. In de fraaie gotische kathedraal werd in 496 Clovis gedoopt, waarna het christendom zich snel verspreidde over heel Europa. Een gedreven gids geeft toelichting bij de OLV-kathedraal en de basiliek van Saint-Rémy. Vanzelfsprekend bezoeken ze een champagnekelder en doorkruisen de mooie streek van heuvels, flanken en dalen. Het koor organiseert later nog een kerstconcert en besluit het jubileumjaar met een passend jubileumconcert in het voorjaar van 2018.