BEELD. Feest in de vernieuwde dreven

Wuustwezel - De dreven van Gooreind, waaronder Beukendreef, Eikendreef en Wielewaaldreef, zijn volledig gerenoveerd. Dat werd gevierd met muziek en frietjes.

Met de drumband van Concordia trokken de inwoners van de vernieuwde wijk door de straten naar de Wielewaaldreef waar het einde van de werken werd gevierd. De tevredenheid over het nieuwe uitzicht was groot, al was het voor het gemeentebestuur, de aannemer en de inwoners een zware dobber.

“We zijn erg tevreden over de nieuwe, frisse indruk van onze straten”, klonk het in koor. “Het was niet altijd gemakkelijk, vooral tijdens de koude, natte winter. De straten werden helemaal opengebroken, maar iedereen deed zijn best.” De wijk oogt modern. Er zijn nieuwe straatnaambordjes geplaatst en 385 nieuwe bomen geplant. 3,8 kilometer wegen en riolering zijn vernieuwd. 220 woningen werden ontkoppeld om het hemelwater van het afvalwater te scheiden. Er zijn ook nog bufferbekkens voor overtollig water.