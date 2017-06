IN BEELD. Nieuwe weg Boomgaard ingereden

Wuustwezel - Leerlingen van De Wissel en Triangel reden de veilige, nieuwe weg Boomgaard van het woonproject Achter d'Hoven in.

De weg is een verbinding tussen de scholen en thuis. Het is ook de eerste weg die er voor het publiek wordt opengesteld. De naam herinnert aan de boomgaard van de pastorij die er vroeger in de buurt was. "De aannemers werken verder aan het wegentracé: een verbinding naar de school Achter d'Hoven en Bredabaan en de weg naar de Kloosterstraat, die Lange Mie zal heten", zegt schepen voor Openbare Werken Kris Van Looveren. In november worden er de eerste huizen gebouwd. Er komen 167 nieuwe bomen, banken, een fietsenstalling aan het dienstencentrum en een park met groot speeltoestel. Een gedeelte van de kavels is al verkocht. Burgemeester Dieter Wouters knipte het lint en hoopte dat de weg meer veiligheid biedt voor de fietser in het centrum van Wuustwezel. Na het inrijden werden de kinderen vergast op een lekker stukje fruit.