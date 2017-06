Dreamfestival vanuit de lucht

Wuustwezel - Zaterdag 24 en zondag 25 juni wordt op het Kattegat het Dreamfestival georganiseerd. Voor de eerste maak is er de kans op het festivalterrein en de regio rond Wuustwezel vanuit de lucht te bekijken.

Met de vele bands en artiesten die stuk voor stuk live spelen, mogen we toch wel zeggen dat we een exclusief familie festival zijn. Paardenmolens, springkastelen, bbq,2, de buitenpodia, gezelligheid en sfeer maken het compleet. Ook staatssecretaris Mevr. Zuhal Demir, die in de VIP vertelt waar haar beleid voor staat, vice- premierJan Jambon en professoren van KU Leuven zullen aanwezig zijn. Alle opbrengst gaat naar het onderzoeksfonds 22q13 (zeldzame ziekte) dat wordt gevoerd in CME KU Leuven.