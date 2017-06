Kapelse homohuwelijk-pioniers nog steeds onafscheidelijk

Kapellen - Het is veertien jaar geleden dat in ons land de eerste homohuwelijken werden gesloten. Kapellen tekende twee keer voor een primeur. Op 6 juni 2003 gaven Marion Huibrechts en Christel Verswijvelen elkaar het jawoord en een week later, vandaag precies veertien jaar geleden, was het aan Tom Van Dessel (43) en Jan Thys (57), het eerste mannelijke homopaar.

Dat Kapellen twee keer de eerste gemeente was, kwam door een vergissing. De wet die het homohuwelijk reguleerde, werd op 2 juni 2003 van kracht, met een aankondigingsperiode van twee weken. Maar blijkbaar had het gemeentebestuur de omzendbrief waarin stond dat er ook rekening moest worden gehouden met een ondertrouw van twee weken pas te laat gekregen. Omdat de data van beide huwelijken al lang op voorhand vastlagen, kregen beide paren destijds speciale toestemming van de procureur des Konings. Wat er ook van zij, Jan Thys en Tom Van Dessel zijn dit jaar al 25 jaar samen en vandaag veertien jaar getrouwd – én nog steeds gelukkig.

“Wij maken eigenlijk nooit ruzie. We kunnen weleens bokkig zijn, maar dat duurt nooit lang. We zijn eigenlijk elkaars beste vrienden en voelen elkaar goed aan”, zegt Tom. “Hoeveel keer is het niet gebeurd dat ik voor mijn werk in het buitenland was, naar huis belde en de bezettoon hoorde. Het bleek elke keer dat Tom ook net mij probeerde te bellen”, voegt Jan eraan toe. Elkaar vertrouwen, voldoende vrijheid geven en geen jaloezie tussenbeide laten komen, dat zijn volgens Jan en Tom de sleutelbegrippen voor een lang, gelukkig huwelijksleven.