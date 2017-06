Leerlingen VITO maken nieuwe brug voor gemeentepark

Wuustwezel - Jeroen Mertens en Dylan Tegenbosch van VITO Hoogstraten ontwierpen een nieuwe brug voor het park aan het gemeentehuis. Ze plaatsten de brug ook meteen zelf.

“De nieuwe brug kadert in de renovatie van het park”, zegt schepen voor Openbare Werken Kris Van Looveren (CD&V). “Er werd gekozen voor exotische houtsoorten uit Afrika en Brazilië die een FCC-label hebben. Dat betekent dat die bossen onder strikt en verantwoord beheer staan en dat de plaatselijke bevolking er een eerlijke prijs voor krijgt.”

De oude brug was al maanden afgesloten wegens instortingsgevaar. De brug is het eindwerk van Jeroen Mertens en Dylan Tegenbosch uit het zesde jaar Hout. “Gewoonlijk maken we ramen en deuren en soms ook een trap, maar deze brug was nieuw voor ons”, vertellen ze enthousiast. “Het was een hele uitdaging. We hebben eerst een maquette gemaakt.”

Volgens leraar Gunther Storms waren er meerdere lessen nodig om het project tot een goed einde te brengen. “De constructie berekenen en bedenken, een ontwerp maken en tekenen, offertes berekenen en houtsoorten kiezen behoorden tot het takenpakket”, zegt Storms. “We komen binnenkort met dit project voor de jury”, vullen Jeroen en Dylan aan. “We danken het technisch personeel van de gemeente voor het voorbereidende werk voor het plaatsen van de brug.”