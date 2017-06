Zoon eert moeder met retrospectieve

Kapellen - Joris Claeys, zoon van de Kapelse kunstenares Lidwina Smeets (84), richt deze zomer in Kapellen twee tentoonstellingen in om zijn moeder te eren.

"Mijn moeder was jarenlang een boegbeeld in de kunstwereld ten noorden van Antwerpen en ver daarbuiten. Zij vestigde zich na haar huwelijk in 1956 in Kapellen en gaf er twintig jaar les in snit en naad, tekenen en plastische opvoeding aan het Mater Salvatorisinstituut. Daarnaast volgde zij meer dan twintig jaar opleiding aan de Sint-Lucasacademie in Kapellen en aan de academies van Antwerpen, Mechelen en Sint-Niklaas", vertelt Joris Claeys. Vijftig jaar kunst (tekeningen, schilderijen, pastel en aquarellen) brengt hij nu samen in twee tentoonstellingen.

Van 10 juni tot 30 juli kan u de kunst van Lidwina Smeets bekijken in een pop-up in de Christiaan Pallemansstraat 110 in Kapellen (tegenover Beukenhof), toegankelijk van dinsdag tot vrijdag van 15 tot 20 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 21 uur. In augustus verhuist de tentoonstelling naar het Beukenhof in Kapellen en in september en oktober is het werk te bekijken in Antwerpen (locaties tegen dan te vinden op Facebook - LidwinaSmeetsART).

"Alleen jammer dat mijn moeder zelf niet meer kan genieten van deze initiatieven. Ze lijdt aan ernstige dementie", besluit Joris Claeys.